Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 053+1 432 074

"Роснефть" намерена довести долю газа в общей добыче до 25% к 2025 году

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" намерена достичь ранее названной цели довести долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 25% до 2025 года вне зависимости от экспортного потенциала, поскольку новые газовые проекты, такие как Роспан и Харампур, находятся в высокой степени реализации, сообщил первый вице-президент НК Дидье Касимиро.

По его словам, в компании ориентируются на прогнозы, согласно которым спрос на газ будет расти. "Мы видим рост населения, видим рост глобальный экономики, и это обеспечит растущий спрос на энергетику. Мы видим достаточно существенный низкий уровень энергетического предложения, предложения энергии. Кроме того, потребление сырой нефти будет расти до начала 2030-х годов. Мир недооценивает важность и ценность нефти и газа в глобальной экономике. Мы уже видим, что мир потребляет нефть и, кроме того, инвестирует меньше, чем необходимо", - сказал он.

"В то время как глобальные энергетические компании инвестировали в среднем $16 млрд в год в геологоразведку в период 2011-2015 годов, в прошлом году расходы на поиск углеводородов упали в три раза - до $5 млрд. И как результат - уровень замещения в глобальном отношении снижался на протяжении четырех лет. И цены на энергоносители имеют риски, связанные со срывом предложения", - продолжил Касимиро.

"И с учетом этих рисков достаточно большое количество нефтегазовых компаний не стремятся увеличивать инвестиции. В 2021 году инвестиции в нефть и газ составили лишь половину от той суммы, которая была в 2014 году. И с учетом снижения добычи на существующих месторождениях существенные инвестиции по развитию новых месторождений необходимы не столько для того, чтобы увеличить добычу, столько для того, чтобы ее поддержать. Нефть и газ становятся фактором стабильности", - полагает топ-менеджер.

"Долгосрочный прогноз по спросу на газ более оптимистичный. Мы видим, что кривая продолжает расти даже в течение 2030-2050 годов. В частности, мы ожидаем роста на 1,6% до 2030 года и 1% в 2030-2050 годы. Спрос на газ на зрелых рынках, включая Европу и Северную Америку, должен достигнуть пика с 2030 по 2035 года", - отметил первый вице-президент НК.

"Рост спроса обеспечивает Азиатско-Тихоокеанский регион за счет более строгого контроля загрязнений и снижения потребления угля. В долгосрочной перспективе роль Ближнего Востока, а также новых потребителей, таких как Африка и Латинская Америка, будет расти", - уточнил он.

Добыча углеводородов "Роснефтью" в 2021 году составила 245,3 млн т н.э. Добыча газа выросла до 64,7 млрд куб. м.

Роснефть Дидье Касимиро

Новости

Центр Хруничева собрал новые ракеты вместо забракованных

Останется ли кто-то за бортом дистанционных ГОСА? Обзор

Банк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

Банк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

Евро превысил 91 руб. впервые с 26 апреля 2021 года

Золото приблизилось к годовому максимуму на геополитических новостях

Золото приблизилось к годовому максимуму на геополитических новостях

Транзит "Газпрома" через Украину снижается во вторник

Цена Brent взлетела до $96,8 за баррель

Рынок акций РФ открылся обвалом индекса МосБиржи более чем на 5%

Рынок акций РФ открылся обвалом индекса МосБиржи более чем на 5%

Доллар превысил 80 руб./$1, индекс Мосбиржи упал на 17% в ходе обращения Путина

Доллар превысил 80 руб./$1, индекс Мосбиржи упал на 17% в ходе обращения Путина

ФАС одобрила создание СП "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" на базе Меретояханефтегаз

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });