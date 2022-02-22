"Роснефть" намерена довести долю газа в общей добыче до 25% к 2025 году

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" намерена достичь ранее названной цели довести долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 25% до 2025 года вне зависимости от экспортного потенциала, поскольку новые газовые проекты, такие как Роспан и Харампур, находятся в высокой степени реализации, сообщил первый вице-президент НК Дидье Касимиро.

По его словам, в компании ориентируются на прогнозы, согласно которым спрос на газ будет расти. "Мы видим рост населения, видим рост глобальный экономики, и это обеспечит растущий спрос на энергетику. Мы видим достаточно существенный низкий уровень энергетического предложения, предложения энергии. Кроме того, потребление сырой нефти будет расти до начала 2030-х годов. Мир недооценивает важность и ценность нефти и газа в глобальной экономике. Мы уже видим, что мир потребляет нефть и, кроме того, инвестирует меньше, чем необходимо", - сказал он.

"В то время как глобальные энергетические компании инвестировали в среднем $16 млрд в год в геологоразведку в период 2011-2015 годов, в прошлом году расходы на поиск углеводородов упали в три раза - до $5 млрд. И как результат - уровень замещения в глобальном отношении снижался на протяжении четырех лет. И цены на энергоносители имеют риски, связанные со срывом предложения", - продолжил Касимиро.

"И с учетом этих рисков достаточно большое количество нефтегазовых компаний не стремятся увеличивать инвестиции. В 2021 году инвестиции в нефть и газ составили лишь половину от той суммы, которая была в 2014 году. И с учетом снижения добычи на существующих месторождениях существенные инвестиции по развитию новых месторождений необходимы не столько для того, чтобы увеличить добычу, столько для того, чтобы ее поддержать. Нефть и газ становятся фактором стабильности", - полагает топ-менеджер.

"Долгосрочный прогноз по спросу на газ более оптимистичный. Мы видим, что кривая продолжает расти даже в течение 2030-2050 годов. В частности, мы ожидаем роста на 1,6% до 2030 года и 1% в 2030-2050 годы. Спрос на газ на зрелых рынках, включая Европу и Северную Америку, должен достигнуть пика с 2030 по 2035 года", - отметил первый вице-президент НК.

"Рост спроса обеспечивает Азиатско-Тихоокеанский регион за счет более строгого контроля загрязнений и снижения потребления угля. В долгосрочной перспективе роль Ближнего Востока, а также новых потребителей, таких как Африка и Латинская Америка, будет расти", - уточнил он.

Добыча углеводородов "Роснефтью" в 2021 году составила 245,3 млн т н.э. Добыча газа выросла до 64,7 млрд куб. м.