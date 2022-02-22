Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:13Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 053+1 432 074

В МИД РФ прокомментировали решение о приостановке сертификации "СП 2"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не боятся санкций Запада, которые могут последовать из-за признания ДНР и ЛНР, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя, в частности, решение ФРГ приостановить сертификацию газопровода "Северный поток 2".

В миреКанцлер ФРГ приостановил процесс сертификации "Северного потока 2"Канцлер ФРГ приостановил процесс сертификации "Северного потока 2"Читать подробнее

"Это сложно сказать, увязывалось или не увязывалось. Спекулировать не буду", - сказал он, отвечая на вопрос о том, полагают ли в Москве, что нагнетание ситуации вокруг Украины изначально было запланировано для приостановки газопровода.

На вопрос, боится ли Москва санкций, он ответил: "Москва ничего не боится. Москва слезам не верит".

Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2".

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор - ИФ) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - сказал канцлер ФРГ.

Украина Россия ДНР ЛНР Северный поток 2 МИД РФ Андрей Руденко

Новости

ЕС собрался ввести санкции против ВЭБа, Банка "Россия" и Промсвязьбанка

ЕС собрался ввести санкции против ВЭБа, Банка "Россия" и Промсвязьбанка

Brent торгуется у $97,76 за баррель

Решение ограничить наценки на социально значимые продукты могут принять до конца недели

Решение ограничить наценки на социально значимые продукты могут принять до конца недели

"АвтоВАЗ" прорабатывает тему альтернатив в поставках на случай санкций

"АвтоВАЗ" прорабатывает тему альтернатив в поставках на случай санкций

Центр Хруничева собрал новые ракеты вместо забракованных

Центр Хруничева собрал новые ракеты вместо забракованных

Останется ли кто-то за бортом дистанционных ГОСА? Обзор

Банк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

Банк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

Евро превысил 91 руб. впервые с 26 апреля 2021 года

Золото приблизилось к годовому максимуму на геополитических новостях

Золото приблизилось к годовому максимуму на геополитических новостях

Транзит "Газпрома" через Украину снижается во вторник

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });