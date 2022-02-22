В МИД РФ прокомментировали решение о приостановке сертификации "СП 2"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не боятся санкций Запада, которые могут последовать из-за признания ДНР и ЛНР, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя, в частности, решение ФРГ приостановить сертификацию газопровода "Северный поток 2".

"Это сложно сказать, увязывалось или не увязывалось. Спекулировать не буду", - сказал он, отвечая на вопрос о том, полагают ли в Москве, что нагнетание ситуации вокруг Украины изначально было запланировано для приостановки газопровода.

На вопрос, боится ли Москва санкций, он ответил: "Москва ничего не боится. Москва слезам не верит".

Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2".

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор - ИФ) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - сказал канцлер ФРГ.