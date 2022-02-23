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Инфляция в РФ с 12 по 18 февраля ускорилась до 0,24%

Годовая превысила 8,8%

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 12 по 18 февраля 2022 года составила 0,24% после 0,13% с 5 по 11 февраля, 0,29% с 29 января по 4 февраля, 0,19% с 22 по 28 января и 0,22% с 15 по 21 января, сообщил в среду Росстат.

Росстат с 2022 года регистрацию розничных цен и тарифов осуществляет в пятницу (а не в понедельник). "Это позволяет учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу", - поясняли в Росстате.

С начала месяца цены к 18 февраля выросли на 0,54%, с начала года - на 1,54%.

Среднесуточный рост цен за 18 дней февраля 2022 года, по данным Росстата, составил 0,030% (против среднесуточных 0,025% за 15 дней февраля 2021 года и 0,023% за 24 дня февраля 2021 года).

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 18 февраля превысила 8,8%, ускорившись примерно до 8,84% (с 8,75% на 11 февраля, 8,80% на 4 февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря).

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Росстат

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