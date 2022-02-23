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Цены на бензин в РФ с 12 по 18 февраля выросли на 0,1%

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 12 по 18 февраля выросли на 0,1% после двух стабильных недель, когда рост был нулевым, увеличения на 0,2% на неделе с 22 по 28 января, роста по 0,1% с 15 по 21 января и за предшествовавшую "укороченную" неделю с 11 по 14 января. Еще ранее за праздничные дни с 1 по 10 января бензин подорожал на 0,4%.

Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на 1% (общая инфляция за этот период - 1,54%), говорится в сообщении Росстата.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 18 февраля составляла 50,91 руб. (на 11 февраля - 50,88 руб.). Средняя стоимость литра АИ-92 составила 47,61 руб. (47,58 руб.), АИ-95 - 51,63 руб. (51,60 руб.), АИ-98 - 59,97 руб. (59,93 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ продолжили рост и с 12 по 18 февраля поднялись на 0,2% после увеличения на 0,3% с 5 по 11 февраля, на 0,2% - с 29 января по 4 февраля, на 0,3% - с 22 по 28 января, на 0,4% - с 15 по 21 января, на 0,2% - с 11 по 14 января, на 0,7% - за предыдущие десять дней. Стоимость литра дизельного топлива на 18 февраля составила 54,90 руб. (на 11 февраля - 54,78 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 14 по 20 февраля, по данным Росстата, снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей и составило 826,9 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива за этот период снизился на 0,4% - до 1 млн 618,8 тыс. тонн.

По итогам 2021 года цены на бензин в РФ выросли на 8,84%, превысив темпы инфляции (8,39%). В 2020 году цены на бензин в России увеличились значительно ниже инфляции (составившей 4,9%) - на 2,5%.

Росстат

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