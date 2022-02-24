Акции падают после решения РФ о вводе войск в Донбасс

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 падают на 2%, на рынках Азии цены на акции снижаются после решения России о вводе войск в Донбасс.

Гонконгский индекс снижается в четверг почти на 2%, корейский Kospi - 1,6%.

Фьючерсы на нефть Brent в Лондоне подскочили на 3% до более чем $100 за баррель впервые с 2014 г. утром в четверг.

Цены на золото на рынке спот поднялись на торгах в Сингапуре на 1% до $1,928,80 за унцию, пшеница дорожает на 4%, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.