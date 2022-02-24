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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:20

Клиенты брокерских приложений в РФ столкнулись со сбоями в работе систем

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты ряда брокерских приложений в РФ на фоне обвала российского рынка из-за начала военной операции на Донбассе испытывают проблемы с выполнением заявок. Среди наиболее распространенных проблем – сообщение об отсутствии заявок на покупку российских акций, невозможность зайти в систему.

Так, в приложении "Тинькофф Инвестиции" после начала работы торгов не было предложений в стакане на покупку акций "Газпрома" и "Интер РАО". При попытке провести операции с акциями "Детского мира" появлялось сообщение о том, что биржа закрыта. В самом приложении стояло уведомление о том, "СПБ биржа" приостановила торги, а по части инструментов на "Мосбирже" может не быть предложений.

Ряд пользователей столкнулись с проблемами при входе в приложение "Сбербанк Инвестиции".

Приложение "ВТБ Инвестиции" выполняло заявки на продажу российских голубых фишек. Приложение "БКС Инвестиции" работало, но по некоторым компаниям заявок на покупку в стакане не было. Как только заявки на покупку появлялись, клиенты могли проводить покупки.

"Интерфакс" направил запросы в компании.

"Мы существенно усилили работу всех систем, начиная с шести утра. На текущий момент сбоев не наблюдаем. "СПБ биржа" приостановила торги, по части инструментов на "Мосбирже" может не быть предложений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Тинькофф Инвестиции".

МосБиржа РТС

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