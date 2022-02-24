Нефть Urals подешевела в Северо-Западной Европе до минимума с 8 ноября 2004 года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе 23 февраля подешевел до минимума с 8 ноября 2004 года, скидка на сорт увеличилась до $7,30 за баррель относительно Североморского датированного, сообщает Argus Media.

Относительно вторника скидка увеличилась на $0,95 за баррель. В абсолютном выражении стоимость российского сорта в Северо-Западной Европе в среду снизилась на $0,88, до $92,87 за баррель.

Агентство отмечает, что давление на Urals оказал рост предложения: согласно предварительной программе отгрузок, поставки из балтийских портов в марте увеличатся на 180 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн) относительно февраля, до 1,44 млн барр./сут. (6,2 млн т).

Также на стоимости Urals сказалась переориентация переработчиков на закупки малосернистых сортов, связанная с высокой ценой на природный газ, а следовательно и на водород, используемый на установках десульфуризации.

Кроме того, агентство отмечает падение спроса на российский сорт из-за ожиданий участниками рынка введения жестких санкций США и Европейского союза против РФ вследствие обострения ситуации на территории Украины.

"В Средиземноморье цена на партии сорта объемом по 80-100 тыс. тонн в абсолютном выражении в среду выросла на $0,07 вслед за эталоном, до $97,17 за баррель. Скидка на партии Urals с 18 февраля сохраняется на максимальном уровне с 15 апреля 2020 года - $3/барр. (cif Аугуста) к Североморскому датированному, но о заключении новых сделок на спотовом рынке в последние несколько дней не сообщалось", - сообщает Argus Media.