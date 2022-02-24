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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Бензин и солярка умеренно дорожают на бирже Петербурга, несмотря на события на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бензин и дизельное топливо в четверг умеренно подорожали на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), в том числе в рамках пробуждающегося сезонного спроса. Цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросли сильнее, но для этого товара характерна волатильность. Влияние геополитических событий на котировки на данный момент минимально, считают участники топливного рынка.

Так, в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем биржевая стоимость Аи-92 выросла на 0,55% – до 52579 руб./т, Аи-95 – на 0,89%, до 55216 руб./т., дизтоплива – на 0,9%, до 57987 руб./т. Между тем, бензин и ДТ дорожают на бирже с начала этой недели, поэтому собеседники агентства на топливном рынке объясняют текущую динамику в том числе сезонным фактором, а влияние геополитики называют незначительным.

Между тем, наблюдается падение цены на СУГ на СПбМТСБ – почти на 9% в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Но снижение стоимости этого товара началось еще на минувшей неделе.

Собеседники агентства отмечают, что, с одной стороны для СУГ в принципе характерна сильная волатильность цен, а с другой – этот продукт в значительной мере покупается на бирже с направлением для южных регионов страны.

Петербург СПбМТСБ

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