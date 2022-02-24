Цены евробондов РФ заметно упали

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Цены российских суверенных еврооблигаций заметно упали в четверг днем, отыгрывая геополитические и санкционные риски после начала боевых действий в Донбассе; среднесрочные и "длинные" выпуски евробондов РФ подешевели до 50-70% от номинала, их доходности выросли до 8-16% годовых. При этом самые "короткие" выпуски евробондов РФ немного выросли в цене.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене к середине дня на 45,2%, до 50,5% от номинала (их доходность выросла на более чем 6 процентных пунктов - до 12,58% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 38%, до 55% от номинала (их доходность выросла на 4,7 процентного пункта - до 11,36% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 14,8%, подешевев до 72,77% от номинала (их доходность выросла на 1,3 процентного пункта, до 7,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели к середине дня на 35,3% - до 56,9% от номинала (их доходность выросла на 7,7 процентного пункта - до 14,25% годовых), с погашением в 2027 году - на 31,5%, до 60,17% от номинала (их доходность выросла на 8,5 процентного пункта и составила 15,51% годовых), с погашением в 2026 году - на 0,2%, до 92,06% от номинала (их доходность выросла всего на 6 базисных пунктов, до 6,94% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 0,08%, до 100,84% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 4,31% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,57%, составив 101,23% от номинала (их доходность снизилась на 27 базисных пунктов - до 6,9% годовых).

В четверг стало известно, что Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе в соответствии с уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками. "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении.

Глава России призвал украинских военных сложить оружие и пригрозил сокрушительным ответом тем странам, которые решат вмешаться в ситуацию извне.

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, пригрозил России привлечением к ответственности за действия в отношении Украины, решив говорить также и от имени других государств. "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.