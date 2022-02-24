"ArcelorMittal Кривой Рог" сократит производство до технического минимума

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Команда "ArcelorMittal Кривой Рог" работает над сокращением производства до технического минимума, компания остановит производство на шахтах, сообщила ArcelorMittal в твиттере.

"ArcelorMittal глубоко обеспокоена событиями на Украине и их возможным влиянием на наших коллег в стране. Нашим приоритетом являются наши люди, и мы разработали планы, чтобы помочь им оставаться в безопасности", - отмечается в сообщении.

В свою очередь ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее – "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, сообщает, что работает в штатном режиме.

"Обстрела территории предприятия зафиксировано не было. Просим всех соблюдать спокойствие, не поддаваться панике", - говорится в официальном сообщении предприятия.

Между тем горно-металлургическая группа "Метинвест" создала антикризисный штаб, руководство контролирует ситуацию и оперативно планирует действия, логистические цепочки не нарушены, сообщается в оперативной информации "Метинвеста".

"Группа "Метинвест" делает все возможное, чтобы защитить сотрудников, членов их семей и жителей регионов присутствия, обеспечить бесперебойное функционирование своих предприятий. Жизнь и здоровье остаются для нас неизменным приоритетом", - констатируется в сообщении.

При этом отмечается, что рабочий персонал по плану выходит на рабочие места, все компании работают в штатном режиме. Админперсонал переводится на удаленный режим работы.

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) продолжает функционирование и выполнение производственных задач с учетом требований военного положения, сообщает председатель правления предприятия Сергей Новак.

"По имеющейся информации, угрозы гражданскому населению, инфраструктуре и промышленным предприятиям отсутствуют! В этих условиях именно наш покой и решимость, наши воля и стремление удержать ситуацию в контроле крайне важны! Предприятие продолжает функционирование и выполнение производственных задач с учетом требований военного положения!" - говорится в обращении Новака к работникам.

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды. Компанией владеют "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".

"Метинвест" является вертикально интегрированной группой добывающих и металлургических предприятий. Его предприятия расположены в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях Украины, в странах Европы. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Группа DCH 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода.

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката на Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет в стране крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".