"АвтоВАЗ" в прошлом году получил рекордную с 2011 года прибыль по РСБУ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "АвтоВАЗ" по итогам 2021 года составила 1,497 млрд рублей против прибыли 741,656 млн рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Таким образом, прибыль автопроизводителя стала самой крупной с 2011 года, когда была на уровне 3,1 млрд руб.

Выручка "АвтоВАЗа" по РСБУ за 2021 г. подскочила на 17,3%, до 301,235 млрд руб.

Себестоимость продаж увеличилась на 17,1%, до 276,087 млрд руб. Валовая прибыль составила 25,147 млрд руб. против 20,995 млрд руб. в 2020 г.

Коммерческие расходы "АвтоВАЗа" подросли на 3,2%, до 8,358 млрд руб., управленческие расходы - на 7,2%, до 6,59 млрд руб. Прибыль от продаж взлетела на 51,2%, до 10,2 млрд руб.

Краткосрочные обязательства компании за 2021 г. снизились на 2,5%, до 83,9 млрд руб. В частности, показатель краткосрочных заемных средств упал на 86,4%, до 1,163 млрд руб., кредиторская задолженность выросла на 6,2%, до 75,832 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании сократились до 119,044 млрд руб. (+46,3%)

Как следует из опубликованного ранее финансового отчета группы Renault (основной акционер "АвтоВАЗа") за 2021 г., чистая прибыль "АвтоВАЗа" по МСФО за 2021 г. в структуре группы составила 166 млн евро против 196 млн евро убытка годом ранее. Выручка российского автопроизводителя в структуру группы Renault выросла на 10,4%, до 2,85 млрд евро.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на российском рынке "АвтоВАЗ" в 2021 г. реализовал 350,714 тыс. автомобилей (+2,1% к 2020 г. и -3,2% к 2019 г.) Бренд Lada остался лидером рынка с долей 21% (-0,5 п.п. к 2020 г. и +0,4 п.п. к 2019 г.)

Как ранее сообщал Росстат, отечественные легковые автомобили, значительный объем продаж которых составляет продукция "АвтоВАЗа", за прошлый год подорожали на 19,6%.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault на производствах в Тольятти и Ижевске.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 г. была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 г. завершился перевод 100% акций "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились.