Рынок акций РФ открылся скачком индексов МосБиржи и РТС на 14,8-18,6%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте основных торгов в пятницу корректируется вверх после рекордного за всю свою историю обвала накануне из-за панических распродаж на фоне военной операции России в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 14,8-18,6%, отыгрывая наметившийся отскок накануне вечером после того, как стали известны западные санкции против РФ.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2363,1 пункта (+14,8%), индекс РТС - 881,2 пункта (+18,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" взлетели в пределах 23%.

Доллар стоит 84,41 рубля (-0,84 рубля).

Подорожали расписки OZON (+23%), акции "Магнита" (+20,7%), "ЛУКОЙЛа" (+20,1%), "Интер РАО" (+19,9%), UC Rusal (+19,9%), АФК "Система" (+19,7%), расписки TCS Group (+19,4%), бумаги "Газпром нефти" (+18,8%), Polymetal (+18,5%), ПАО "Полюс" (+18,3%), "АЛРОСА" (+17,8%), "Яндекса" (+16,6%), Сбербанка (+16,5% и +19,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+16,4% и +11,5% "префы"), "Газпрома" (+16,1%), "Северстали" (+14,1%), "ММК" (+14,1%), "НОВАТЭКа" (+13,4%), "Роснефти" (+12,7%), "НЛМК" (+12,6%), "МТС" (+10,3%), "Норникеля" (+9,3%), ВТБ (+7,7%), "Татнефти" (+6,6%), "Аэрофлота" (+4,7%), "Московской биржи" (+3,9%), "РусГидро" (+1,2%).

Президент США Джо Байден подтвердил в четверг, что войска США в Европе будут защищать НАТО, а не воевать на Украине. Кроме того, Байден отметил, что отключение России от SWIFT всегда на повестке дня, однако партнеры США в Европе пока против такого варианта. На этих новостях рынок акций РФ на вечерней сессии в четверг отыграл часть дневных потерь, но существенной поддержки покупателей не получил, поскольку Байден охарактеризовал отношения США и РФ на данный момент как полностью разорванные и не исключил санкций против Путина.

Президент США Байден также заявил, что США и их союзники ограничат возможности РФ вести бизнес в долларах, евро, фунтах, йенах. США распространят санкции еще на четыре банка РФ, включая ВТБ, а также на представителей российской элиты. По словам Байдена, США и Европа лишат крупнейшие госкомпании РФ возможности получать деньги от инвесторов из своих стран, США и их союзники смогут заблокировать половину российского высокотехнологичного импорта, также Штаты будут готовиться и к дальнейшим санкциям против РФ.

OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Санкции против Сбербанка обозначены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими. Банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк попали под блокирующие санкции, следует из сообщения.

Кроме того, по сообщению OFAC, США ввели новые санкции на привлечение российскими компаниями долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. Инвесторам из США запрещено покупать новые долговые обязательства и новые акции "Газпрома", "Ростелекома", "РусГидро", "АЛРОСА", ПАО "Совкомфлот", РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка. Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней. Операции с долгом/акциями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия", ВЭБа разрешены до 25 мая.

Премьер-министр Великобритании Джонсон твердо настаивает на отключении России от международной системы расчетов SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни ФРГ, ни Евросоюз в целом не поддержат подобные санкции, сообщила в четверг Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил в четверг, что Канада введет новые санкции против ряда банков РФ, министров обороны, финансов и юстиции, представителей российской элиты.

России следует прекратить военную операцию на Украине и отвести войска, конфликт все еще обратим, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Комментарии аналитиков

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, внешний фон к пятничным торгам сформировался таким же сложным, как и накануне. Биржевая Азия торгуется с повышением, цены на нефть Brent держатся в "плюсе" выше $101 за баррель, но снижается фьючерс на индекс S&P500. Для российского рынка акций ключевой останется тема геополитики и санкций.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, геополитические риски пока только растут. Россия начала военную операцию, которая является вынужденной мерой и направлена на "демилитаризацию и денацификацию Украины". Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта, следовательно, операция продлится не пару дней и во что это все выльется, сейчас никто не скажет.

Санкции США в отношении российских банков в целом были ожидаемыми, но под удар попал ВТБ. Санкционное давление на Россию продолжится. Глава МИД Великобритании заявил, что "не успокоится, пока экономика РФ не будет разрушена". На этом фоне появилось масса спекуляций, что доллар может быть по 100 или по 150 рублей. Но волноваться по этом поводу пока рано. В случае отключения от системы SWIFT (что маловероятно) доллар может быть и 100 и 120 рублей, но это будет короткий триумф "быков". Далее ЦБ РФ поднимет ставку до 13-14% годовых и рубль возвратится в район 83-85 руб./$1. Но сначала должен появиться спрос на гособлигации, снизиться волатильность рубля, после чего начнутся операции "керри-трейд". Минфин РФ принимает меры для стабилизации ситуации на долговом рынке, но спроса нерезидентов они не заменят, считает Верников.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что геополитическая напряженность будет подталкивать нефть Brent к выходу выше $105 за баррель. Этот рубеж был протестирован накануне, после чего вечером котировки откатились на фоне укрепления доллара и введения санкций против РФ странами Запада, не затрагивающих напрямую поставки энергоносителей из России. Отраслевые новости в целом были неплохими. Так, по данным Минэнерго США, хотя запасы сырой нефти на прошлой неделе заметно выросли (+4,5 млн баррелей), увеличилась и загрузка мощностей американских НПЗ (+2,1%), причем высокий спрос на топливо сохранился. Отдельно можно отметить сокращение на 2 млн баррелей запасов нефти в Кушинге, обеспечивающего биржевые контракты.

Сохраняющаяся сложной геополитическая обстановка, несмотря на заявления представителей США о том, что антироссийские санкции не имеют цели нарушить поставки газа и нефти, продолжает подталкивать котировки вверх. В пятницу нефть Brent вновь растет, удерживаясь выше $100 за баррель. Оснований для сужения геополитической премии на рынке нефти пока нет, ожидаются новые попытки выхода Brent выше $105 за баррель.

В США индексы акций к концу торгов в четверг развернулись вверх и закрылись в "плюсе" на 0,3-3,3% (в ходе торгов снижение достигало 2,5-3% на новостях из Украины).

На Украине было введено военное положение, поступали сообщения об обстреле населенных пунктов и гибели военных. По данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов и военно-морскую базу.

Вечером в четверг власти США обнародовали новые санкции в отношении Москвы, затронувшие крупные банки и госкомпании. При этом решения об отключении России от расчетной системы SWIFT принято не было.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Ричард Баркин заявил в четверг, что "вторжение России в Украину заводит глобальную экономику на неизведанную территорию", и Федрезерву необходимо оценить, каким образом это может сказаться на его планах по подъему базовой процентной ставки в следующем месяце. Он также отметил, что взаимодействие экономик США и России является не слишком значительным, и эскалация конфликта в Украине скорее скажется на Европе.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в четверг, что ситуация в Украине может сыграть свою роль для темпов повышения базовой процентной ставки ФРС в марте, но не для сроков ее подъема.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более высокие, чем ожидалось ранее, темпы повышения ВВП США в IV квартале 2021 года, а также очередное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране.

Согласно пересмотренным данным министерства торговли США, американская экономика выросла на 7% в пересчете на годовые темпы, а не на 6,9%, как сообщалось ранее. Это совпало с ожиданиями аналитиков, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, японский Nikkei 225 прибавил 2%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,6%).

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены растут на фоне продолжающейся военной спецоперации России.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $101,21 за баррель (+2,2% и +2,3% в четверг), апрельская цена WTI - $94,54 за баррель (+1,9% и +0,8% накануне).

Россия входит в тройку крупнейших производителей в мире, наряду с Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, по данным Управления энергетической информации при Минэнерго США. По оценке ведомства, РФ производит около 10,5 млн баррелей нефти и других жидких углеводородов в сутки, или 11% от общемирового объема добычи.

В ближайшую среду состоится очередное заседание ОПЕК+, в котором примут участие и представители России. Несмотря на события последних дней, аналитики по-прежнему уверены, что альянс будет придерживаться ранее обозначенных планов и вновь решит увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.