Скидка на Urals в Северо-Западной Европе достигла исторического максимума

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье в четверг снизилась до минимального уровня относительно Североморского датированного за всю историю мониторинга – с 19 сентября 1994 года, сообщает ценовое агентство Argus.

"Скидка на сорт в СЗЕ в четверг увеличилась на $4,35/барр. по сравнению со средой, до $11,65/барр. к Североморскому датированному. В Средиземноморье скидка на партии Юралс по 80-100 тыс. тонн повысилась на $6,96/барр., до $9,96/барр.", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что спрос на спотовые партии сорта отсутствовал, поскольку покупатели ожидали введения жестких санкций США, Великобритании и Европейского союза против России из-за военной операции на территории Украины. По сведениям агентства, некоторые банки отказывались открывать аккредитивы на покупку российской нефти.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что ряд нефтетрейдеров приостановил покупку российской нефти в ожидании реакции международного сообщества на военную операцию РФ. Кроме того, со ссылкой на компанию Frontline отмечается, что владельцы танкеров воздерживаются от использования своих судов для транспортировки нефти российского происхождения.