Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Скидка на Urals в Северо-Западной Европе достигла исторического максимума

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье в четверг снизилась до минимального уровня относительно Североморского датированного за всю историю мониторинга – с 19 сентября 1994 года, сообщает ценовое агентство Argus.

"Скидка на сорт в СЗЕ в четверг увеличилась на $4,35/барр. по сравнению со средой, до $11,65/барр. к Североморскому датированному. В Средиземноморье скидка на партии Юралс по 80-100 тыс. тонн повысилась на $6,96/барр., до $9,96/барр.", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что спрос на спотовые партии сорта отсутствовал, поскольку покупатели ожидали введения жестких санкций США, Великобритании и Европейского союза против России из-за военной операции на территории Украины. По сведениям агентства, некоторые банки отказывались открывать аккредитивы на покупку российской нефти.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что ряд нефтетрейдеров приостановил покупку российской нефти в ожидании реакции международного сообщества на военную операцию РФ. Кроме того, со ссылкой на компанию Frontline отмечается, что владельцы танкеров воздерживаются от использования своих судов для транспортировки нефти российского происхождения.

нефть

Новости

Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки

Военная операция на Украине

Министр финансов Франции отметил, что отключение РФ от SWIFT не снято с повестки

В ГД внесен законопроект об ограничении наценки на социально важные товары

Цены многих акций РФ утром уперлись в установленные Мосбиржей верхние границы

ЦБ РФ увеличил лимит аукциона репо "тонкой настройки" с 2 до 3 трлн рублей

ЦБ РФ увеличил лимит аукциона репо "тонкой настройки" с 2 до 3 трлн рублей

Нефть Brent подорожала до $101,3 за баррель

В Европе требуют от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций

В Европе требуют от "Газпрома" больше газа после взлета цен из-за санкций
Военная операция на Украине

Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Нацбанк Украины запретил банкам операции с российскими и белорусскими рублями

Доллар вырос до 85,8 рублей, евро стоит 96 рублей

DNS поднял цены до 30% на фоне ажиотажного спроса

DNS поднял цены до 30% на фоне ажиотажного спроса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });