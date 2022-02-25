Завод Renault в РФ приостановит работу из-за перебоев в логистике

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Московский завод французского автоконцерна Renault (ЗАО "Рено Россия") приостановит работу в период с 28 февраля по 5 марта в связи с логистическими перебоями из-за усилений на границах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Производство на московском заводе "Рено" будет временно приостановлено с 28 февраля по 5 марта в связи с некоторыми перебоями в поставке комплектующих. Перебои, прежде всего, связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов", - сказали в российском представительстве Renault.

Компания отмечает, что бренд Renault является лидером локализации среди иностранных производителей.

"Тем не менее, есть некоторые комплектующие, которые поставляются из других стран. Мы работаем над поиском решения для скорейшего возобновления производства", - сказали в концерне.

ЗАО "Рено Россия" создавалось в 1998 г. как совместное предприятие Renault и правительства Москвы, к концу 2012 г. было полностью выкуплено французами. Предприятие выпускает модели кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, купе-кроссовер Renault Arkana.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Renault в РФ в 2021 г. выросли на 2,4%, до 131 552 шт.