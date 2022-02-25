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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Производитель микрочипов AMD объявил о запуске buyback на $8 млрд

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices (AMD) объявил о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $8 млрд.

Как отмечается в сообщении компании, программа дополнит запущенный в мае прошлого года buyback на $4 млрд. Всего с того момента AMD выкупила акции на сумму $3 млрд.

"Мы рады расширить программу обратного выкупа благодаря сильным позициям баланса компании и ожиданиям улучшения генерации свободного денежного потока", - отметила в сообщении главный исполнительный директор AMD Лиза Су.

Компания планирует финансировать программу за счет денежных средств, поступающих от операционной деятельности.

Котировки акций AMD растут на 1,5% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу.

AMD

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