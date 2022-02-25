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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Google LLC приступила к исполнению закона о "приземлении" в России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Компания Google LLC, зарегистрированная в США, приступила к исполнению закона о "приземлении" иностранных IT-гигантов в РФ, следует из данных Роскомнадзора (РКН).

"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено" - такая запись появилась на сайте ведомства.

Замглавы РКН Вадим Субботин ранее заявил, что ведомство до конца месяца примет решения о мерах понуждения в отношении тех компаний, которые вообще не начали "приземляться". Пока среди таковых остаются Telegram, Pinterest, Discord и Twitch.

Закон о "приземлении" иностранных IT-компаний в России

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Кроме того, компании должны установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости, а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В ноябре РКН внес первые 13 иностранных компаний в перечень на "приземление": Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

Раньше всех полностью подчинилась закону ирландская "дочка" Apple (компания Apple Distribution International Ltd.), открыв представительство в РФ. По данным РКН, Apple осталось установить на своих ресурсах счетчик учета аудитории. За ней последовала шведская Spotify AB, владеющая музыкальным сервисом, а затем зарегистрированная в Люксембурге компания Viber Media S.a r.l. Эти компании также зарегистрировали личные кабинеты на сайте РКН и формы для обращения российских пользователей на своих ресурсах. Также о регистрации российского представительства РКН уведомила компания Likeme (Likee). Компания TikTok попросила у Роскомнадзора время на открытие своего офиса в РФ. До этого эти три компании зарегистрировали личный кабинет и открыли формы на своих ресурсах. Также личный кабинет на сайте РКН открыли компания Twitter, Meta, а также Zoom, который рассматривает вопрос об открытии филиала.

Google Роскомнадзор

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