"АвтоВАЗ" начал неделю с простоя на всех трех линиях на заводе в Тольятти

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" из-за дефицита чипов приостановил производство на один день, 28 февраля, на всех трех автосборочных линиях на площадке в Тольятти, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"Производственные линии N1 (B0, выпуск Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend), N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) сегодня простаивают. Информации о простое на 1 марта нет. Приостановка, по-прежнему, связана с дефицитом чипов", - сказал Зайцев.

Вместе с тем, глава профсоюза "АвтоВАЗа" подтвердил риски прерывания логистических цепочек в связи с событиями на Украине.

"АвтоВАЗ" во второй половине 2021 года регулярно вводил временные простои из-за дефицита полупроводников. Компания пытается компенсировать вынужденные приостановки, продляя рабочие недели и балансируя продолжительность смен в зависимости от текущей ситуации с поставками. Продленные недели на производстве периодически отменялись. Однако рабочими для отдельных производственных линий были почти все декабрьские выходные.

С начала года компания вводила простой для производства Lada Granta в вечернюю смену 13 января, весь день 17 января и дневную смену 18 января, а также весь день 24 и 31 января. В феврале сборка на этой линии приостанавливалась в дневную смену 14 и в вечерние смены 4 и 18 февраля. При этом, 15 января стало рабочей субботой для сборочной линии Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акций "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились – 68% на 32%.