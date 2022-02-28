ЦБ РФ расширил объем обеспечения банков, используемого в операциях с регулятором

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ расширил объем обеспечения кредитных организаций, используемого в операциях с Банком России.

Так, ЦБ с 27 февраля расширил список основных видов деятельности юрлиц, являющихся обязанными лицами или заемщиками по кредитным договорам, права требования по которым принимаются в обеспечение по кредитам Банка России.

С 27 февраля также повышены размеры поправочных коэффициентов, применяемых для корректировки стоимости нерыночных активов.

С 28 февраля Банк России для определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в операциях репо и операциях кредитования, будет использовать значения их рыночной стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года.