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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Банки на безлимитном аукционе 1-дневного репо "тонкой настройки" привлекли более 3 трлн руб.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банки в понедельник на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 3 трлн 37,545 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 20,0051% годовых, в заявках указывались ставки в диапазоне 20,0000-20,2800%.

Регулятор вечером в пятницу 25 февраля объявил лимит для аукциона в понедельник 3 трлн рублей, однако в воскресенье сделал аукцион безлимитным с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок. Кроме того, для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности ЦБ существенно расширил ломбардный список.

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