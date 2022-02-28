Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Росстат уточнил сбор зерна в РФ в 2021 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2021 году собрала 121,317 млн тонн зерна, следует из обновленных данных Росстата.

Ранее ведомство сообщало об урожае в 121,4 млн тонн.

Данные по сбору пшеницы не изменились – 76 млн тонн. В том числе озимой пшеницы собрано 53 млн тонн (63,2 млн тонн в 2020 году), яровой – 23 млн тонн (22,7 млн тонн).

Урожай ржи составил 1,724 млн тонн против 2,738 млн тонн годом ранее, кукурузы – 15,2 млн тонн против 13,9 млн тонн, ячменя – 17,99 млн тонн против 20,9 млн тонн.

Сбор крупяных культур, за исключением гречихи, снизился. Так, риса собрано 1,076 млн тонн против 1,142 млн тонн, проса - 368 тыс. тонн против 396 тыс. тонн. Урожай гречихи вырос до 915 тыс. тонн с 892 тыс. тонн годом ранее.

Овса собрано 3,7 млн тонн против 4,1 млн тонн в 2020 году.

В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

Росстат Минсельхоз

Новости

Заявление председателя Банка России. Текст

Заявление председателя Банка России. Текст

Рубль отыграл больше половины утреннего обвала к доллару и евро

Военная операция на Украине

Аналитик из США прогнозирует для России иранский сценарий санкций

Нацбанк Чехии начал отзыв лицензии у чешской "дочки" Сбербанка

Нацбанк Чехии начал отзыв лицензии у чешской "дочки" Сбербанка

Нефть Brent подорожала до $103,08 за баррель

Нефть Brent подорожала до $103,08 за баррель
Военная операция на Украине

Путин обсудит с Набиуллиной и министрами положение в сфере экономики

Курс доллара на Мосбирже снизился до 100,2 руб.

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник

ЦБ решил не проводить торги акциями на "Мосбирже" в понедельник

"Газпром" сообщил, что из европейских ПХГ отобран весь закачанный летом газ

Военная операция на Украине

ЕЦБ увидел риски возможного банкротства Sberbank Europe

ЕЦБ увидел риски возможного банкротства Sberbank Europe
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код