Росстат уточнил сбор зерна в РФ в 2021 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2021 году собрала 121,317 млн тонн зерна, следует из обновленных данных Росстата.

Ранее ведомство сообщало об урожае в 121,4 млн тонн.

Данные по сбору пшеницы не изменились – 76 млн тонн. В том числе озимой пшеницы собрано 53 млн тонн (63,2 млн тонн в 2020 году), яровой – 23 млн тонн (22,7 млн тонн).

Урожай ржи составил 1,724 млн тонн против 2,738 млн тонн годом ранее, кукурузы – 15,2 млн тонн против 13,9 млн тонн, ячменя – 17,99 млн тонн против 20,9 млн тонн.

Сбор крупяных культур, за исключением гречихи, снизился. Так, риса собрано 1,076 млн тонн против 1,142 млн тонн, проса - 368 тыс. тонн против 396 тыс. тонн. Урожай гречихи вырос до 915 тыс. тонн с 892 тыс. тонн годом ранее.

Овса собрано 3,7 млн тонн против 4,1 млн тонн в 2020 году.

В 2020 году РФ собрала 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.