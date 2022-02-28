"Мираторг" в 2022 г. получит рекордное количество телят на своих фермах

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", крупнейший производитель говядины в России, планирует в этом году получить на своих фермах порядка 309 тысяч телят породы абердин-ангус, что на 10% больше, чем в 2021 году. Это станет рекордным показателем, говорится в пресс-релизе холдинга.

Материнское стадо, которое сейчас превышает 380 тыс. голов, позволяет планировать расширенное воспроизводство поголовья.

"Мираторг" реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства отечественного мяса в рамках полного цикла "от поля до прилавка". На 108 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится 820 тыс. голов скота, работают три площадки зернового откорма. Производство говядины стало базой для запуска кожевенного завода и предприятия по выпуску готовых кулинарных блюд.

Ближайшие перспективы связаны с увеличением поголовья крупного рогатого скота мясных пород до 1 млн голов в течение нескольких лет за счет собственных ресурсов, а также с повышением глубины переработки мясной продукции и развитием собственной логистической инфраструктуры.

"Мираторг" также является ведущим производителем свинины в РФ. Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, по итогам 2021 года его доля на рынке этого мяса составила 11,2% (555,2 тыс. тонн).

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, торговая сеть. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Владельцами "Мираторга" являются Виктор и Александр Линники.