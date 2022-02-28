Shell выходит из совместных предприятий с "Газпромом"

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Shell plc намерена выйти из совместных предприятий с "Газпромом", включая 27,5% СПГ-проекта "Сахалин-2", 50% в Salym Petroleum Development и СП с "Газпром нефтью" "Гыдан энерджи", а также прекратить участие в проекте газопровода "Северный поток 2", сообщила компания.

"В конце 2021 года основные средства Shell в этих предприятиях в России составляли около $3 млрд. Мы ожидаем, что решение начать процесс выхода из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными с ним организациями повлияет на балансовую стоимость активов Shell в России и приведет к их обесценению", - комментирует компания.

"В ходе обсуждения с правительствами по всему миру мы также проработаем вопрос потенциальных последствий для бизнеса, в том числе важность надежных поставок энергии в Европу и на другие рынки с соблюдением соответствующих санкций", - также пишет Shell.

В 2021 году скорректированная прибыль компании от СП Sakhalin Energy и СП Salym Petroleum Development (Салымское месторождение в ХМАО) составила $0,7 млрд. Shell владеет 27,5% акций "Сахалина-2" - совместного предприятия с "Газпромом" (50%), другие акционеры - Mitsui 12,5%, Mitsubishi 10%.