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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

Финский лесопереработчик UPM останавливает поставки в Россию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Финская лесопромышленная компания UPM сообщила, что временно прекращает поставки на российский рынок, но ее производственные мощности в России продолжат работать.

Военная операция на Украине

"Предприятия UPM будут информировать российских клиентов и поставщиков о ситуации", - говорится в пресс-релизе компании.

"Хотя в настоящее время международные санкции напрямую не направлены на лесную промышленность, санкции против финансового сектора могут повлиять на бизнес и операции UPM или ее клиентов в России. Полное влияние текущих и возможных новых санкций и контрсанкций станет известно только по мере развития ситуации. UPM внимательно следит за ситуацией и принимает соответствующие решения", - сообщила UPM.

При этом компания пока не останавливает деятельность единственного производственного предприятия в России - фанерного завода в городе Чудово Новгородской области (UPM-Kymmene) производственной мощностью 155 тыс. куб. м в год.

"В России в UPM работает 800 человек, большинство из которых работает на Чудовском фанерном комбинате. В настоящее время операции выполняются в обычном режиме", - сообщила UPM.

UPM также прекратила операции на Украине: компания располагает распределительным терминалом в Киевской области.

По данным компании, в 2021 году на российский и украинский рынки пришлось примерно 2% от общего объема ее продаж. Активы в России составляют менее 1% от стоимости активов группы.

В 2021 году менее 10% древесины, поставляемой UPM в Финляндию, приходилось на Россию. В 2022 года экспорт необработанной древесины из России запрещен решением правительства России.

Финляндия UPM Украина Чудово Новгородская область

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