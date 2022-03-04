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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Carlsberg остановил новые инвестиции в российский бизнес

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group сообщил, что решил немедленно остановить новые инвестиции в России.

Также Carlsberg останавливает экспортные отгрузки в адрес своей российской "дочки" - пивоваренной компании "Балтика".

Carlsberg отметил, что будет соблюдать все санкции в отношении России и продолжит оценивать ситуацию с точки зрения своего российского бизнеса.

Ранее компания сообщила, что его фонды пожертвуют 75 млн датских крон (около 10 млн евро) на помощь нуждающимся на Украине.

"Балтика", которая является 100-процентной "дочкой" Carlsberg, - вторая по величине пивоваренная компания в РФ с долей рынка 27,3%. В 2021 году "Балтика" перечислила 61,1 млрд рублей налогов в бюджеты регионов своего присутствия. Инвестиции компании в прошлом году выросли на 30%, до 3,7 млрд рублей. "Балтика" управляет 8 заводами в России.

Carlsberg Балтика Украина

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