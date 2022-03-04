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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Цена на газ в Европе установила новый максимум – $2391 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе установила новый максимум – $2391 за тысячу кубометров
Фото: Aliaksei Matsiushkou/EyeEm via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе днем в пятницу обновила исторический рекорд, взяв планку в $2300 за тысячу кубометров.

Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $2391 за тысячу кубометров, тогда как в четверг торги завершились на уровне $1724, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.

Помимо сложной ситуации вокруг Украины (рынок считает, что с каждым днем риски этого направления растут), на текущей неделе в Европе наблюдается понижение температуры и резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации. Ещё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля и СПГ в Европу.

газ Европа

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