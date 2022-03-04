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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Henkel остановит инвестиции в РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Производитель косметики и бытовой химии Henkel останавливает новые инвестиции в РФ, а также прекратит рекламные кампании в государственных медиа и всю спонсорскую активность.

"Мы полностью соблюдаем санкции в отношении России, ее правительства и финансового сектора. Помимо соблюдения санкций, мы заморозим все будущие инвестиции в Россию", - заявил CEO Henkel Карстен Кнобель (его слова процитированы в сообщении компании).

При этом Henkel продолжит поставлять на российский рынок товары первой необходимости, такие как товары для дома и личной гигиены, будет следить за развитием событий и примет решение о дальнейших шагах.

Кнобель отметил, что компания разделяет шок по поводу происходящего на Украине и поддерживает призыв мирового сообщества к России немедленно вывести вооруженные силы с Украины. "Мы надеемся, что дипломатическое решение все же может быть найдено и боевые действия удастся прекратить, чтобы избежать дальнейших страданий и гуманитарного кризиса", - заявил Кнобель.

Henkel РФ

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