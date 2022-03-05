PayPal приостановила работу в России

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Платежная компания PayPal приостановила работу в России, присоединившись к множеству финансовых и технологических компаний, которые уходят с российских рынков, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова ее гендиректораДэна Шульмана.

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", - заявил Шульман.

Пользователям еще какое-то время будет доступен вывод средств, однако точные сроки представители компании не называют.

Альфа-банк уже рекомендовал своим клиентам проверить электронные кошельки, чтобы успеть вывести средства до полной остановки работы компании в России.

В среду PayPal прекратила регистрацию новых пользователей из России.