Украина ввела мораторий на выполнение денежных и имущественных обязательств перед РФ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины ввел мораторий (запрет) на выполнение "денежных и других" обязательств перед Россией и связанными с Российской Федерацией лицами.

В частности, в соответствии с постановлением №187 от 3 марта, правительство для обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины установило мораторий (запрет) на исполнение, в том числе в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются Россия или связанные с ней лица: граждане России; юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с российским законодательством; юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которой является Россия, гражданин России или юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

"Указанное ограничение не применяется к гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Украины на законных основаниях, и юридическим лицам, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях или исключительно граждане Украины и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины на законных основаниях", - говорится в документе.

Также мораторий действует на отчуждение, передачу в залог, любые другие действия, которые должны или могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания лицами, связанными с Россией, кроме бесплатного отчуждения в пользу государства Украины.

Кроме того, запрет распространяется на отчуждение, передачу в залог, любые другие действия, которые должны или могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания в пользу лиц, связанных с Россией либо в пользу России.

Среди прочего, правительство установило, что: сделки (в том числе доверенности), заключенные с нарушением моратория, определенного пунктом 1 этого постановления, в том числе если ими предусматривается соответствующее отчуждение в будущем, являются ничтожными; нотариальное удостоверение сделок, нарушающих мораторий, запрещается.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до вступления в силу закона об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с Россией, но не более одного месяца со дня прекращения или отмены военного положения.