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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

CEO "Магнита" Дюннинг останется в России и в компании

CEO "Магнита" Дюннинг останется в России и в компании
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг продолжит работу в компании и не планирует уезжать из России. Как сообщил "Интерфаксу" источник в компании, об этом Дюннинг заявил сотрудникам.

Военная операция на Украине

Дюннинг - гражданин Нидерландов. Он пришел в "Магнит" в январе 2019 года, заняв созданную для него должность президента. В июне того же года он также занял пост генерального директора.

Ранее, в 2011-2018 годах, Дюнниг был генеральным директором ритейлера "Лента". До этого он занимал должность операционного директора Metro Cash & Carry в РФ, работал гендиректором Metro Cash & Carry на Украине. Ранее работал в должности главного управляющего директора оптовой компании Lukas Klamer, дочерней компании Metro Group в Нидерландах, а также более десяти лет работал в немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi North.

В январе 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров присвоил Дюннингу звание почетного работника российской торговли. В апреле того же года президент Владимир Путин вручил Дюннингу орден Дружбы - "за заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами, развитии международных экономических отношений в области торговли".

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