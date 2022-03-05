S&P Dow Jones исключит российские акции из индексов с 9 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices исключит акции компаний, котирующихся или зарегистрированных в России, включая ADR и GDR, из своих фондовых индексов.

Изменения вступают в силу до открытия рынков 9 марта, сообщается в пресс-релизе провайдера.

S&P Dow Jones также объявил о реклассификации России путем исключения ее из числа развивающихся рынков (emerging markets) и присвоения статуса отдельного рынка (standalone).