Конвертация расписок в акции эмитентов РФ не потребует разрешения

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Конвертация депозитарных расписок на акции российских эмитентов не требует разрешения властей – под действие ограничительных мер, введенных двумя президентскими указами для стабилизации валютного рынка на фоне беспрецедентных санкций против РФ, эта операция не подпадает, разъяснил ЦБ РФ.

"Не требуется получения разрешения, предусмотренного (президентским указом - ИФ) (...) для совершения с участием лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, операций, совершаемых при конвертации депозитарных расписок на акции российского эмитента в акции российского эмитента", - говорится в сообщении Центробанка от 5 марта, размещенном на его сайте.

Эта норма действует при условии, что в результате конвертации акции российского эмитента будут зачислены на счет депо, открытый владельцу депозитарных расписок.

Не нужно разрешение и для операций, совершаемых в связи с передачей ценных бумаг нерезидентом из "недружественных государств" лицу, в чьих интересах нерезидент действовал (например, возврат ценных бумаг из траста или от брокера, являвшегося титульным собственником), а также для операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на них и для списания ценных бумаг со счета депо номинального держателя и их зачислению на другой счет депо.

При проведении платежей, имеющих целью предоставление резидентом займа в рублях или валюте, банк обязан "предпринять необходимые и доступные в существующих условиях меры для установления того обстоятельства, относится ли получатель займа к иностранным лицам или лицам, которые находятся под контролем иностранных лиц", говорится в разъяснении.

ЦБ также пишет, что указы не ограничивают резидентов в заключении соглашений о реструктуризации валютных займов, предоставленных нерезидентам до 1 марта 2022 года.

Положения указов не распространяются на операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием корсчетов, открытых российскими банками в иностранных, а также иностранными - в российских (включая расчеты по результатам клиринга операций, совершенных с использованием национальных платежных инструментов).

Наконец, ЦБ отмечает, что "с учетом статуса РФ как социального государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека", указы не ограничивают российские банки в предоставлении кредитов российским юрлицам, когда эти деньги нужны для выплаты зарплаты либо других выплат социального характера сотрудникам.