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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Сбербанк заявил о планах выпустить карту "Мир" с китайской UnionPay

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" - UnionPay, говорится в заявлении банка.

О сроках запуска Сбербанк сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке.

ЦБ РФ пояснил, что все карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт (НСПК), и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

Сбербанк Мир UnionPay

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