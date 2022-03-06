"Норильский никель" сообщил о работе на всех площадках

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Норильский никель" продолжает производить металлы и реализовывать их, а также осуществлять инвестпрограммы.

"Несмотря на беспрецедентные новые вызовы, "Норникель" продолжает работу на всех площадках. Мы добываем руду, производим и продаем металлы, продолжаем реализацию инвестиционных программ", - говорится в заявлении правления компании.

При этом компания отметила, что изменения коснулись буквально каждого аспекта деятельности: "мы столкнулись с мировой финансовой нестабильностью, турбулентностью на наших традиционных рынках, серьезными ограничениями в логистике".

"В этой сложной ситуации для нас главное - сохранение непрерывности производства, обеспечение регулярной выплаты заработной платы и неукоснительное исполнение всех наших социальных обязательств", - следует из заявления.

"За 86 лет истории компании мы научились работать в самых непростых условиях. И сегодня наш многонациональный коллектив способен преодолеть любые трудности. "Норникель" производит металлы для важнейших технологических отраслей и "зеленой" экономики, помогает воплощать надежды людей на развитие и делает мир надежнее", - заявил "Норникель".

"Мы верим в наше мирное будущее", - заключила компания.

Капвложения "Норникеля" в этом году, согласно озвученным в начале февраля планам, должны вырасти до $4 млрд c $2,8 млрд в 2021 году, так как компания находится в развитой стадии инвестиционного цикла по ключевым проектам расширения добычи и модернизации металлургических мощностей.

Чистый долг "Норникеля" на конец 2021 года составлял $4,9 млрд, а соотношение чистого долга к показателю EBITDA - 0,5x.