American Express приостановила работу в России и Белоруссии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Международная платежная компания American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии из-за военной спецоперации на Украине, следует из заявления главного исполнительного директора компании Стивена Сквери.

"В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также приостанавливаем все бизнес-операции в Белоруссии", - говорится в заявлении.

Ранее корпорация прекратила работу с банками-партнерами, попавшими в санкционные списки.

В воскресенье о прекращении работы на российском рынке заявили Visa и Mastercard. С 00:01 мск 10 марта карты этих платежных систем, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и приниматься к оплате в иностранных интернет магазинах. Внутри страны такие карты продолжат работать как обычно до истечения срока их действия, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт.