"Газпром" забронировал дополнительные мощности "Ямала-Европы" на будущую ночь

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" забронировал дополнительные транспортные мощности газопровода "Ямал-Европа" на ночь с понедельника на вторник, свидетельствуют итоги внутридневного аукциона бронирования на платформе GSA Platform.

На полные газовые сутки 7 марта "Газпром" забронировал прокачку по "Ямалу-Европе " 0,6 млн куб. м в час. А с 22:00 по московскому времени до утра вторника заказано дополнительно 1,3 млн куб. м в час.

"Газпром" с конца февраля каждый день увеличивает прокачку по МГ "Ямал-Европа" в ночное время, так как профиль погоды сильно поменялся - днем воздух разогревается весенним солнцем, а ночью воздушные массы сильно охлаждаются в условиях ясной погоды.

Помимо сложной ситуации вокруг Украины (рынок считает, что с каждым днем риски этого направления растут), на текущей неделе в Европе наблюдается резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации. Ещё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля, СПГ и нефти.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.