Дефицит бюджета США за пять месяцев финансового года упал вдвое

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в феврале сократился на 30% и составил $216,59 млрд по сравнению с $310,922 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 16,7% и достигли $289,886 млрд против $248,314 млрд годом ранее. В том числе налоговые поступления подскочили на 16,9%.

При этом расходы уменьшились на 9,4% - до $506,475 млрд с $559,236 млрд в феврале 2021 года.

Между тем за пять месяцев 2022 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США упало более чем вдвое (на 55%) относительно аналогичного периода годом ранее - до $475,584 млрд. Это минимальный показатель за последние четыре года, отмечается в сообщении Минфина.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода подскочил на 25,8%, составив $1,807 трлн. Расходы сократились на 8,1% - до $2,282 трлн. Это обусловлено окончанием действия масштабных стимулирующих программ, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 сентября, сократилось на 11,4% и составило $2,776 трлн (или 12,4% ВВП). Годом ранее был зафиксирован рекордный дефицит в $3,1 трлн.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в стране в 2001 году.