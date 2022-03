Рынок акций США снизился в четверг на данных об инфляции

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг снизились на 0,3-1%, в том числе на данных об ускорении инфляции в стране до максимума почти за 40 лет.

Помимо этого, негативное давление на рынок оказало отсутствие прогресса в переговорах между Россией и Украиной, а также заявления председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает MarketWatch.

По ее словам, российско-украинский конфликт окажет серьезное влияние на экономическую активность и инфляцию в еврозоне за счет повышения цен на энергоресурсы и сырьевые товары, а также подрыва международной торговли и ослабления доверия. "Степень этих последствий будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, от эффекта действующих санкций и возможных дальнейших мер", - сказала глава ЕЦБ в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале взлетели на 7,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Таким образом инфляция ускорилась по сравнению с 7,5% в январе и обновила максимум за последние 40 лет.

"Учитывая сильное повышение энергетических и транспортных расходов, связанных в основном с Украиной, мы прогнозируем, что темпы роста инфляция в США могут достигнуть двухзначного числа в этом году, - говорится в сообщении Saxo Bank. - Сильное инфляционное давление открывает дверь для первого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой на следующей неделе".

"ФРС столкнулась с чрезвычайно сложной задачей, и ей придется буквально балансировать между инфляцией и подталкиванием нас к рецессии", - полагает главный инвестиционный аналитик PGIM Quantitative Solutions Эд Кеон.

"Февральские данные по индексу CPI указали на дальнейшее повышение потребительских цен, - отмечает старший инвестиционный аналитик Allianz Investment Management Чарли Рипли. - В целом данные, вероятно, не изменят цели Федрезерва, поскольку необходимость в повышении процентных ставок с нулевой отметки была очевидна уже в течение некоторого времени".

Котировки акций Amazon.com Inc. подскочили в четверг на 5,4% на новости о том, что крупнейший в мире интернет-ритейлер проведет сплит из расчета "20 к 1". Также компания также запустила программу обратного выкупа акций объемом до $10 млрд.

Между тем акции Goldman Sachs Group Inc. подешевели на 1,1% и JPMorgan Chase & Co. - на 1,2%. Оба банка заявили о прекращении деятельности в России.

Bank of New York Mellon объявил о том, что Робин Винс станет новым главным исполнительным директором. Бумаги крупнейшего в мире банка-кастодиана потеряли в цене 4,2%.

Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. завершил с чистым убытком четвертый квартал и 2021 год в целом из-за роста расходов и падения стоимости инвестиций. Цена ADS компании на бирже Nasdaq рухнула на 15,8%.

Котировки бумаг других китайских компаний, торгующихся в США, также сильно снизились: Nio - на 11,9%, Bilibili Inc. - на 14,1%, Pinduoduo Inc. - на 17,5%, Alibaba Group Holding - на 7,9%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 112,18 пункта (0,34%) - до 33174,07 пункта. Наиболее значительное снижение среди компонентов индекса продемонстрировали акции Apple Inc., подешевевшие на 2,7%, Procter & Gamble Co. - на 2,6%, Cisco Systems Inc. - на 2,2%, Intel Corp. - на 2%.

При этом самый существенный прирост цен показали бумаги Chevron Corp. - на 2,7%, Walmart Inc. - на 2,3% и Dow Inc. - на 1,4%.

Кроме того, увеличилась стоимость транспортных компаний и производителей двигателей, включая Norfolk Southern Corp. - на 2,3%, Union Pacific Corp. - на 2,4% и Kirby Corp. - на 2,8%. В результате подындекс транспортной отрасли Dow Jones Transportation Average вопреки общей тенденции на рынке вырос на 1,2%.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 18,36 пункта (0,43%), составив 4259,52 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии уменьшился на 125,58 пункта (0,95%) - до 13129,96 пункта.