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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:41

WSJ отметила увеличение доступности смартфонов с 5G в США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Все больше телефонов среднего ценового сегмента начинают поддерживать технологию 5G из-за снижения цен на так называемые 5G-чипы, сообщает Wall Street Journal.

Если раньше технологию пятого поколения поддерживали только дорогостоящие модели (стоимостью $550 и выше), то сейчас - телефоны среднего сегмента (от $250 до $550) и бюджетные модели (менее $200), отмечает аналитик Counterpoint Research Джефф Филдхэк.

По данным исследовательской компании Canalys, доля телефонов, поддерживающих 5G и стоящих менее $200, сейчас составляет меньше 5%, однако в следующие 2-3 года она, как ожидается, вырастет до 80%.

Counterpoint Research объясняет это снижением стоимости 5G-чипа - в настоящее время она составляет $40-45, но эксперты прогнозируют, что цена опустится до $20. Так, американский оператор Consumer Cellular к июню этого года начнет предлагать 5G-телефоны за $199, к началу следующего года - за $150, сообщил вице-президент компании Грег Хьюз. В настоящее время цены на 5G-телефоны у Consumer Cellular начинаются от $349.

Доля 5G-телефонов в США в 2021 году составила 58%, в текущем году она, по прогнозам, вырастет до 83%, к концу 2023 года - до 89%, свидетельствуют данные Counterpoint Research. При этом в мире показатель в минувшем году составил 42%. В текущем году он, как ожидается, вырастет до 54%, к концу 2023 года - до 66%.

Counterpoint Research Джефф Филдхэк Canalys США

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