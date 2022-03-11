На иностранных инвесторов приходилось около половины объема торгов акциями на "Мосбирже"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В акциях и производных финансовых инструментах иностранные инвесторы генерировали почти 50% объемов в обычное время, заявил директор по связям с инвесторами "Московской биржи" Антон Терентьев на конференц-колле, посвященном результатам IV квартала 2021 года.

"На других рынках их доля значительно меньше, в пределах 10% или чуть выше. Чистые торговые сборы от иностранных клиентов составили 15% от комиссионных доходов 2021 года", - пояснил Терентьев.

При этом, по его словам, сейчас невозможно предсказать, как именно будет себя вести внутренний инвестор и насколько упадут обороты торгов в основном сегменте.

"Трудно предсказать, как изменится активность внутренних инвесторов, когда нерезиденты не смогут торговать, потому что, очевидно, они также обеспечивают ликвидность. И мы не можем оценить это на данный момент", - заявил представитель биржи.

Он подчеркнул, что биржа постоянно взаимодействует с Банком России и готовится запустить фондовую секцию, как только будет принято решение о возобновлении торговли.

По его словам, сейчас изучаются не только меры поддержки, но и исторические прецеденты. Терентьев напомнил, что в 2015 году Афинская биржа была закрыта в течение нескольких недель, а затем вновь открылась и работала в обычном режиме.

"Позвольте мне заверить вас, что мы делаем все возможное, чтобы защитить наших клиентов - глобальных и внутренних инвесторов", - заявил Терентьев.

При этом он пояснил, что в данный момент биржа пересматривает планы и расходы на OPEX и CAPEX, чтобы выделить приоритетные направления.

Президен США Джо Байден, объявляя о новых санкциях проотив России 11 марта, заявил, что когда торги на фондовом рынке "Московской бирже" возобновятся после долгого перерыва, там произойдет обвал.