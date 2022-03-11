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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:38

На иностранных инвесторов приходилось около половины объема торгов акциями на "Мосбирже"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В акциях и производных финансовых инструментах иностранные инвесторы генерировали почти 50% объемов в обычное время, заявил директор по связям с инвесторами "Московской биржи" Антон Терентьев на конференц-колле, посвященном результатам IV квартала 2021 года.

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"На других рынках их доля значительно меньше, в пределах 10% или чуть выше. Чистые торговые сборы от иностранных клиентов составили 15% от комиссионных доходов 2021 года", - пояснил Терентьев.

При этом, по его словам, сейчас невозможно предсказать, как именно будет себя вести внутренний инвестор и насколько упадут обороты торгов в основном сегменте.

"Трудно предсказать, как изменится активность внутренних инвесторов, когда нерезиденты не смогут торговать, потому что, очевидно, они также обеспечивают ликвидность. И мы не можем оценить это на данный момент", - заявил представитель биржи.

Он подчеркнул, что биржа постоянно взаимодействует с Банком России и готовится запустить фондовую секцию, как только будет принято решение о возобновлении торговли.

По его словам, сейчас изучаются не только меры поддержки, но и исторические прецеденты. Терентьев напомнил, что в 2015 году Афинская биржа была закрыта в течение нескольких недель, а затем вновь открылась и работала в обычном режиме.

"Позвольте мне заверить вас, что мы делаем все возможное, чтобы защитить наших клиентов - глобальных и внутренних инвесторов", - заявил Терентьев.

При этом он пояснил, что в данный момент биржа пересматривает планы и расходы на OPEX и CAPEX, чтобы выделить приоритетные направления.

Президен США Джо Байден, объявляя о новых санкциях проотив России 11 марта, заявил, что когда торги на фондовом рынке "Московской бирже" возобновятся после долгого перерыва, там произойдет обвал.

Мосбиржа Антон Терентьев Афинская биржа США Украина Банк России

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