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Работа Mir Pay замедлилась из-за роста загрузки новых карт

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Скорость работы сервиса Mir Pay замедлилась из-за большого количества загрузок новых карт, сообщила Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"). Клиента

"Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее", - говорится в сообщении.

Скорость работы карт в сервисе будет увеличена в ближайшее время, отметила НСПК.

Кредитные организации отмечают значительный рост спроса на выпуск карт "Мир" за последние две недели в связи c прекращением работы платежных систем Visa и Mastercard на российском рынке. С 10 марта картами этих международных платежных систем, выпущенными в России, нельзя расплачиваться за границей и в иностранных онлайн-магазинах. С картами также перестали работать сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Mir Pay - это мобильное приложение платежной системы "Мир", предназначенное для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Приложение доступно только для владельцев устройств на Android.

Mir Pay НСПК карта МИР Visa Mastercard Apple Pay Google Pay Samsung Pay

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