Работа Mir Pay замедлилась из-за роста загрузки новых карт

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Скорость работы сервиса Mir Pay замедлилась из-за большого количества загрузок новых карт, сообщила Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"). Клиента

"Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее", - говорится в сообщении.

Скорость работы карт в сервисе будет увеличена в ближайшее время, отметила НСПК.

Кредитные организации отмечают значительный рост спроса на выпуск карт "Мир" за последние две недели в связи c прекращением работы платежных систем Visa и Mastercard на российском рынке. С 10 марта картами этих международных платежных систем, выпущенными в России, нельзя расплачиваться за границей и в иностранных онлайн-магазинах. С картами также перестали работать сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Mir Pay - это мобильное приложение платежной системы "Мир", предназначенное для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Приложение доступно только для владельцев устройств на Android.