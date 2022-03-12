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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Правительство РФ разработало меры поддержки подрядчиков в сфере госзакупок

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление для поддержки участников контрактной системы госзакупок в условиях внешних санкций.

"Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций", - сообщила в субботу пресс-служба правительства.

Согласно постановлению, для списания пеней и штрафов подрядчику достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением документов, если они имеются.

Документом вносятся изменения в ранее принятое постановление правительства, которое распространяло действие порядка на контракты, заключённые в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.

Правительство РФ Михаил Мишустин

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