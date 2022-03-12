Зампред ВТБ Вадим Кулик вышел из набсовета "Мосбиржи"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, попавший под санкции Минфина США наряду с другими членами правления банка, принял решение выйти из наблюдательного совета "Московской биржи", сообщается в пресс-релизе биржи.

В набсовете биржи он был заместителем председателя.

В начале марта набсовет покинули четыре его члена. Это сделали бывший топ-менеджер группы BME (Испанские фондовые биржи), независимый консультант Рамон Адаррага, член генерального совета Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) Пол Бодар, независимый директор наблюдательных советов "АЛРОСА" и "Полюса" Мария Гордон и экс-гендиректор "М.Видео-Эльдорадо" Александр Изосимов.

Таким образом, в набсовет "Московской биржи", который на прошлогоднем годовом собрании акционеров был избран в составе 12 человек, теперь входит семь директоров, четверо из которых являются независимыми директорами.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%.