Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:00

"Газпром" штатно продолжает подачу газа для транзита через Украину

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Загрузка украинского транзитного коридора в понедельник остается на прежнем высоком уровне, соответствуя объемам долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки).

Европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа "Газпрома" после взлета цен из-за введения санкций в отношении России. На данный момент котировки газа на хабе TTF – $1468 за тысячу кубометров.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн куб. м на 14 марта", - сообщил журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Как подтверждают данные "Оператора ГТС Украины", номинация на 14 марта составляет 109,5 млн куб. м, заявка на 13 марта была также 109,5 млн куб. м.

Газпром Украина

Новости

"ЛУКОЙЛ" открыл крупное месторождение газа на Каспии

"ЛУКОЙЛ" открыл крупное месторождение газа на Каспии

Курс доллара составил 115 руб., евро - 121 руб.

Власти РФ определили максимальный размер займов для получения кредитных каникул

Власти РФ определили максимальный размер займов для получения кредитных каникул

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Минфин утвердил временный порядок исполнения обязательств по евробондам

Компания ASUS решила закрыть бизнес в России

Компания ASUS решила закрыть бизнес в России

Силуанов сообщил, что РФ из-за санкций лишилась доступа к $300 млрд своих резервов

Силуанов сообщил, что РФ из-за санкций лишилась доступа к $300 млрд своих резервов

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });