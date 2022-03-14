Власти РФ определили максимальный размер займов для получения кредитных каникул

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило максимальный размер займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением "кредитных каникул".

Как следует из сообщения правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Лимит по потребительским кредитам для физлиц установлен в размере 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – 350 тыс. рублей. Максимальная сумма по кредитным картам установлена в размере 100 тыс. рублей, по автокредитам – 700 тыс. рублей. Лимит по ипотечным кредитам для Москвы составляет 6 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа – 4 млн рублей, для остальных регионов России – 3 млн рублей.

По условиям программы заемщики имеют право обратиться за "кредитными каникулами" до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. "Кредитные каникулы" распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.

Решение о возобновлении возможности воспользоваться "кредитными каникулами" принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Закон, возобновляющий механизм, действовавший в 2020 году, вступил в силу 8 марта 2022 года.