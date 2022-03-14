Курс доллара составил 115 руб., евро - 121 руб.

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро слабо меняются на Московской бирже в понедельник утром, рубль демонстрирует отсутствие сильных движений в основных валютных парах на фоне пониженной активности участников рынка вследствие объявленных ранее Банком России ограничений на валютные операции из-за антироссийских санкций со стороны западных стран.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 115 руб. (+75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом стоил 121 руб., что на 3 копейки ниже уровня закрытия пятницы. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 39,9 копейки, составив 117,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,75 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,95 рубля ниже официального курса.