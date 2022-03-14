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Эксперты отметили постепенную стабилизацию спроса и цен на машины в РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на российском авторынке в последнее время начала стабилизироваться после скачка цен и спроса на автомобили в конце февраля - начале марта, сообщила пресс-служба специализированного автопортала "Дром" в понедельник.

"С 26 февраля по 2 марта 2022 года ежедневно рос интерес россиян к покупке машин: за неделю спрос увеличился на 35%. При этом каждый второй продавец переписал ценники - машины в России резко подорожали на 15%. С 3 марта эта тенденция начала замедляться: происходит стабилизация спроса и цен на рынке авто", - отмечается в сообщении.

Средняя стоимость подержанных машин с 3 марта держится возле отметки 1,1 млн рублей, а новые машины стоят около 2,7 млн рублей.

"При этом автомобили возрастом до 7 лет и ценой до 1 млн рублей очень быстро находят новых хозяев. Скорость продажи таких машин увеличилась в два раза относительно аналогичного периода прошлого месяца. На рынке остаются дорогие или старые авто, что дает небольшой рост средней цены при сокращении предложения", - отмечают эксперты портала.

За прошедшие выходные в регионах России стоимость машин в среднем увеличилась на 2%. Значительно сократилось предложение и выросли цены на праворульные автомобили возрастом до семи лет, их стоимость достигла 1,6 млн рублей. В сегменте машин с левым рулем наибольшим спросом пользуются автомобили стоимостью до 1 млн рублей, при этом наблюдается сокращение выбора.

"Небольшое выравнивание роста спроса произошло ввиду уменьшения ежедневных колебаний курсов валют. До тех пор, пока не стабилизируется внешнеполитическая ситуация, прогнозировать дальнейшую ситуацию невозможно. У каждого кризиса есть несколько фаз развития. Сначала на рынке мы наблюдаем панику: народ просто бежит спасать свои активы. Затем идет период псевдостабилизации: никто не знает, что будет дальше, но средств и сил на реакцию уже нет. Возможно, рынок авто сейчас находится на этом этапе или подходит к нему. Дальше начинается длительный период - хвост кризиса. Когда становится понятно, чем кризис закончится и как разрешится", - приводятся в сообщении слова аналитика портала Игоря Олейникова.

Дром

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