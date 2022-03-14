Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:00

Сделку между австралийскими IGO и Western Areas отложат из-за скачка цен на никель

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Австралийская IGO Ltd., владеющая активами по добыче никеля, меди, кобальта и золота, сообщила, что сделка по покупке производителя никеля Western Areas Ltd., вероятно, будет отложена.

Western Areas вместе с независимым консультантом оценивает ситуацию на рынке никеля, пытаясь понять, является ли скачок цен краткосрочным, или он означает более глубокие изменения на рынке, заявила IGO.

"Вследствие недавнего существенного роста волатильности рынка никеля (который привел к приостановке торгов металлом на Лондонской фондовой бирже 8 марта) Western Areas и ее независимый консультант оценивают последствия для базовых параметров рынка и пересматривают ожидания для стоимости никеля на среднесрочную и долгосрочную перспективу", - говорится в пресс-релизе IGO.

IGO сообщила о приобретении Western Areas за 1,1 млрд австралийских долларов ($800 млн) в середине декабря, и совет директоров последней рекомендовал акционерам компании поддержать сделку на предстоящем собрании.

В IGO рассчитывают, что завершение сделки будет отложено лишь на "относительно короткий" период.

Western Areas, тем временем, заявила, что заключение независимого эксперта - KPMG - будут направлены на рассмотрение акционеров компании в следующем месяце.

Компании, таким образом, могут закрыть сделку в мае или июне, а не в апреле, как предполагалось ранее, отмечает The Wall Street Journal.

Торги никелем на LME были приостановлены в прошлый вторник после скачка цены металла выше $100 тыс. и на прошлой неделе так и не возобновились.

Western Areas IGO Австралия

Новости по теме

Новости

"ЛУКОЙЛ" открыл крупное месторождение газа на Каспии

"ЛУКОЙЛ" открыл крупное месторождение газа на Каспии

Курс доллара составил 115 руб., евро - 121 руб.

Власти РФ определили максимальный размер займов для получения кредитных каникул

Власти РФ определили максимальный размер займов для получения кредитных каникул

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Минфин утвердил временный порядок исполнения обязательств по евробондам

Компания ASUS решила закрыть бизнес в России

Компания ASUS решила закрыть бизнес в России

Силуанов сообщил, что РФ из-за санкций лишилась доступа к $300 млрд своих резервов

Силуанов сообщил, что РФ из-за санкций лишилась доступа к $300 млрд своих резервов

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });