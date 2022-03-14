Сделку между австралийскими IGO и Western Areas отложат из-за скачка цен на никель

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Австралийская IGO Ltd., владеющая активами по добыче никеля, меди, кобальта и золота, сообщила, что сделка по покупке производителя никеля Western Areas Ltd., вероятно, будет отложена.

Western Areas вместе с независимым консультантом оценивает ситуацию на рынке никеля, пытаясь понять, является ли скачок цен краткосрочным, или он означает более глубокие изменения на рынке, заявила IGO.

"Вследствие недавнего существенного роста волатильности рынка никеля (который привел к приостановке торгов металлом на Лондонской фондовой бирже 8 марта) Western Areas и ее независимый консультант оценивают последствия для базовых параметров рынка и пересматривают ожидания для стоимости никеля на среднесрочную и долгосрочную перспективу", - говорится в пресс-релизе IGO.

IGO сообщила о приобретении Western Areas за 1,1 млрд австралийских долларов ($800 млн) в середине декабря, и совет директоров последней рекомендовал акционерам компании поддержать сделку на предстоящем собрании.

В IGO рассчитывают, что завершение сделки будет отложено лишь на "относительно короткий" период.

Western Areas, тем временем, заявила, что заключение независимого эксперта - KPMG - будут направлены на рассмотрение акционеров компании в следующем месяце.

Компании, таким образом, могут закрыть сделку в мае или июне, а не в апреле, как предполагалось ранее, отмечает The Wall Street Journal.

Торги никелем на LME были приостановлены в прошлый вторник после скачка цены металла выше $100 тыс. и на прошлой неделе так и не возобновились.