Махмудов и Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами 4 структур "УГМК"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Искандер Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО "УГМК" ("Уральская горно-металлургическая компания"), АО "УК "Кузбассразрезуголь", АО "Восточный порт", АО "Ростерминалуголь", а также вышли из советов директоров указанных компаний, сообщает пресс-служба УГМК.

"Все предприятия группы УГМК продолжают работать в обычном режиме, обеспечивают непрерывность производственного процесса, своевременное выполнение всех обязательств перед своими работниками, заказчиками и иными партнерами, а также сохранение стабильности в регионах присутствия", - говорится в сообщении.

"Уральская горно-металлургическая компания" - один из крупнейших российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов. В составе группы - более 40 предприятий, в том числе ряд машиностроительных. Одним из совладельцев УГМК также является Андрей Козицын.

Махмудов и Бокарев владеют долями, в том числе, в "Трансмашхолдинге", ООО "Аэроэкспресс" и ООО "Трансойл".