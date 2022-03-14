"Роснефть" возобновит программу buyback, продлив ее до 31 декабря 2023 г.

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" решил возобновить программу buyback, продлив срок ее реализации до 31 декабря 2023 года, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2023 г. Объемы и другие параметры программы при этом остаются без изменений", - сообщила "Роснефть".

"Покупка акций на открытом рынке свидетельствует об уверенности "Роснефти" и ее менеджмента в дальнейшем стабильном развитии компании", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщал в феврале представитель "Роснефти" в ходе телеконференции, компания завершила второй этап программы buyback, менеджмент анализирует, прорабатывает сценарии ее реализации. "Роснефть" успешно завершила второй этап программы обратного выкупа в конце прошлого года. Компания приобрела на открытом рынке порядка 81 млн акций на общую сумму $370 млн, оказав поддержку котировкам в период рыночного падения 2020 года", - говорил он.

Менеджмент "Роснефти" будет рекомендовать совету директоров разные варианты использования выкупленных в рамках buyback акций, сообщал глава IR (департамент по связям с инвесторами - ИФ) нефтекомпании Андрей Баранов в ходе телеконференции.

К настоящему времени общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, на Московской бирже/Лондонской фондовой бирже достиг 80 988 983 штук, что составляет 0,764% от уставного капитала НК и 23,82% от объема программы buyback. Компания направила на выкуп чуть более $371,25 млн. Самая низкая цена приобретения была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн. Дважды в прошлом году компания не выкупала акции из-за несоответствия конъюнктуры рынков параметрам buyback. С начала 2021 года компания не осуществляет покупку бумаг.

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Срок окончания программы был запланирован 31 декабря 2020 года включительно, но в конце ноября совет директоров компании одобрил продление программы до 31 декабря 2021 года. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.