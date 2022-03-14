Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

"Роснефть" возобновит программу buyback, продлив ее до 31 декабря 2023 г.

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" решил возобновить программу buyback, продлив срок ее реализации до 31 декабря 2023 года, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании, а также глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2023 г. Объемы и другие параметры программы при этом остаются без изменений", - сообщила "Роснефть".

"Покупка акций на открытом рынке свидетельствует об уверенности "Роснефти" и ее менеджмента в дальнейшем стабильном развитии компании", - подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщал в феврале представитель "Роснефти" в ходе телеконференции, компания завершила второй этап программы buyback, менеджмент анализирует, прорабатывает сценарии ее реализации. "Роснефть" успешно завершила второй этап программы обратного выкупа в конце прошлого года. Компания приобрела на открытом рынке порядка 81 млн акций на общую сумму $370 млн, оказав поддержку котировкам в период рыночного падения 2020 года", - говорил он.

Менеджмент "Роснефти" будет рекомендовать совету директоров разные варианты использования выкупленных в рамках buyback акций, сообщал глава IR (департамент по связям с инвесторами - ИФ) нефтекомпании Андрей Баранов в ходе телеконференции.

К настоящему времени общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, на Московской бирже/Лондонской фондовой бирже достиг 80 988 983 штук, что составляет 0,764% от уставного капитала НК и 23,82% от объема программы buyback. Компания направила на выкуп чуть более $371,25 млн. Самая низкая цена приобретения была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн. Дважды в прошлом году компания не выкупала акции из-за несоответствия конъюнктуры рынков параметрам buyback. С начала 2021 года компания не осуществляет покупку бумаг.

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Срок окончания программы был запланирован 31 декабря 2020 года включительно, но в конце ноября совет директоров компании одобрил продление программы до 31 декабря 2021 года. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

Роснефть

Новости по теме

Новости

Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч

Из Казахстана запретили вывозить золотые слитки и валюту более чем на $10 тысяч

"ЮТэйр" вывела из эксплуатации 9 "Боингов" и перевела остальные 50 самолетов в реестр РФ

"ЮТэйр" вывела из эксплуатации 9 "Боингов" и перевела остальные 50 самолетов в реестр РФ

Рубль днем растет к доллару и евро на фоне очередного раунда переговоров РФ и Украины

Цена на 92-й бензин на АЗС Москвы снизилась второй раз с начала года

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Fitch снизило рейтинги "Автодора", "Почты России", "ДОМ.РФ", "Роснано", РЖД и ФПК

Fitch снизило рейтинги "Автодора", "Почты России", "ДОМ.РФ", "Роснано", РЖД и ФПК
Пандемия коронавируса

Гонконгский индекс рухнул на 5% на фоне вспышки COVID-19 в Китае

Глава ЦБ впервые за 2 года не будет проводить пресс-конференцию после заседания по ставке

Глава ЦБ впервые за 2 года не будет проводить пресс-конференцию после заседания по ставке

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Кабмин ретроспективно разрешил эмитентам не раскрывать данные о выпуске ценных бумаг

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });