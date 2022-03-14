Рубль закрыл торги понедельника слабым повышением к доллару и евро

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка понизились на "Московской бирже" на закрытии торгов понедельника, рубль незначительно подрос к бивалютной корзине в ожидании продолжения четвертого раунда переговоров между российской и украинской делегациями.

Курс доллара США составил 114,1 руб. в 19:00, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 119,95 руб., подешевев на 1,08 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 56,85 копейки - до 116,73 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка подрос к доллару и евро по итогам торов понедельника в ожидании возобновления очередного, четвертого по счету, раунда переговоров между российской и украинской делегацией. После нескольких часов консультаций их участники решили взять техническую паузу до завтра, ранее сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Участники рынка надеются, что сторонам удастся продвинуться в сторону компромисса и достижения соглашения о прекращении огня. Перед встречей Подоляк заявил, что позиции украинской делегации на этом раунде переговоров остаются неизменными, и в первую очередь Киев будет требовать прекращения огня и отведения всех российских войск с территории Украины.

В Кремле в свою очередь заявили, что все ранее утвержденные планы российского руководства по проведению специальной военной операции на Украине будут реализованы в установленные сроки. О начале специальной военной операции на Украине объявил 24 февраля президент РФ Владимир Путин.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по ставке в пятницу, 18 марта, выступит с заявлением по денежно-кредитной политике, говорится в сообщении ЦБ. Традиционной пресс-конференции после планового заседания совета директоров ЦБ не будет.

После предыдущего внепланового заседания совета директоров ЦБ 28 февраля 2022 года Набиуллина тоже ограничилась только выступлением. Тогда Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30. В настоящее время период расчета составляет 10:00 - 11:30. Расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов.

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте и будет готов действовать более агрессивно в будущем, "если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой".

"Российская валюта реагирует на комментарии России и Украины, свидетельствующие о позитивных сдвигах в двухстороннем переговорном процессе. Участник российской делегации на российско-украинских переговорах Леонид Слуцкий заявил, что видит существенный прогресс в сближении позиций Москвы и Киева, способный в самые ближайшие дни перерасти в единую позицию, которую можно будет оформить в документах для двухстороннего подписания. На этом фоне мировые рынки перешли к восходящей динамике, а сырьевые товары активно дешевеют. В последние недели ситуация вокруг Украины стала одним из ключевых факторов для всех биржевых активов", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Введенные экономические санкции продолжают оказывать давление на рубль, но умеренную поддержку российским активам оказывают продолжающиеся переговоры Россия-Украина. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится около 115 руб./$1. Дальнейшая динамика курса будет определяться развитием геополитической ситуации и действиями Банка России и Минфина. На этом фоне инвесторы будут следить за заседанием ЦБ в пятницу, на котором могут быть объявлены дальнейшие планы по поддержке экономики. Вероятно, пока ключевая ставка останется на текущих уровнях, но окончательное решение ЦБ будет зависеть от геополитической ситуации. В отсутствие принципиально значимых геополитических новостей курс USD/RUB, вероятно, будет находиться в диапазоне 113-122 руб./$1 на этой неделе", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефтяные котировки продолжают снижаться в понедельник, трейдеры следят за переговорами России и Украины, а также реагируют на новую волну коронавируса в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в понедельник составляет $104,97 за баррель, что на 6,83% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,51 за баррель, что на 7,15% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Китай, один из крупнейших импортеров и потребителей энергоресурса, столкнулся с новой вспышкой COVID-19. В субботу количество заболевших в стране побило рекорды за два года, превысив 1,9 тыс. человек. Власти некоторых китайских провинций и крупных городов, среди которых Шэнчжэнь и Шанхай, уже приняли решение о введении ограничительных мер и даже объявили о недельных локдаунах.

Банк России в понедельник, 14 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 424,1 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 1 трлн 424,1 млрд рублей) в среднем по ставке 19,99% годовых.

Банки в понедельник на аукционе однодневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 2 трлн 104,3 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 марта на 1,5554 рубля, до 115,1963 руб., и уменьшил курс евро на 1,718 рубля, до 127,2343 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в понедельник на 3,2081 рубля по отношению к пятнице и составил 112,7964 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 3,2628 рубля и составил 112,5781 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 465,298 млн, из которых $733,363 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $731,935 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 4,679 рубля, до 120,2674 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 4,4397 рубля, до 120,5311 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR565,689 млн, из которых EUR210,235 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR355,454 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 21,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 24 б.п. - до 21,84% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 21 б.п., поднявшись до 23,53% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 19 б.п. - до 24,93% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 20 б.п. - до 25,5% годовых.